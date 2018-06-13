Аналоговое телевещание с 2019 года будет сокращено

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Постепенный переход на цифровое эфирное телевидение в России и сокращение аналогового вещания начнется в январе 2019 года, однако о полном отказе от него речи пока не идет. Об этом журналистам в среду заявил гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

"Речь идет о сокращении аналогового вещания начиная с 1 января 2019 года. Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Это касается обязательных общедоступных каналов. Все остальные каналы, такие как РЕН ТВ, ТНТ, СТС, региональные каналы, они вольны работать в аналоге сколько захотят", - сообщил он.

Два мультиплекса

Как говорится в материалах РТРС, с запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Романченко при этом отметил, что одномоментной отмены аналогового эфирного телевидения не предполагается.

Строительство сети первого и второго мультиплекса (пакета цифровых каналов) завершено практически во всех субъектах России. Уже установлены и работают более 9,5 тыс. передатчиков из 10 тыс., полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года. На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более четырех телеканалов, а около 25% населения - только 1-2 телеканала. Переход осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", ее исполнителем выступает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - Пятый канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр - Москв"а). Во второй - 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ").

Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность бесплатного приема программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.

Уход в "цифру"

Как сообщил ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, после 10 января 2019 года аналоговое эфирное телевизионное вещание в городах России с населением до 100 тыс. будет отключено. При этом будет осуществлен поэтапный вывод оборудования из эксплуатации.

СМИ, по его словам, планируют провести кампанию по информированию жителей страны о том, как перейти с аналогового на цифровое телевещание. Кроме этого, Минсвязи проведет исследование о готовности населения страны на переход на "цифру".

По его словам, людей к переходу с аналогового эфирного вещания на цифровое вещание необходимо готовить заранее. По его словам, в России общее количество телевизоров, которые могут принимать цифровой сигнал, составляет более 70 млн на 52 млн семей. Средняя стоимость цифровой приставки составляет порядка 700-800 рублей.