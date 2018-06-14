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Глава МИД Канады надеется, что США пересмотрят решение о пошлинах на сталь

Экономика и бизнес
14 июня, 2:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

Христя Фриданд также напомнила, что в ответ Вашингтону Оттава примет контрмеры

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

© AP Photo/SNPA, David Rowland

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Оттава надеется, что администрация президента США Дональда Трампа все же пересмотрит решение о введении пошли на импортируемые канадские сталь и алюминий. Об этом заявила в среду журналистам в американской столице глава МИД Канады Христя Фриланд после встречи с членами комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

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По ее словам, во время обсуждения данного вопроса с сенаторами она призвала "отменить эти незаконные и несправедливые пошлины" и выразила надежду на то, что "в конечном итоге здравый смысл восторжествует". Ее высказывания приводит телекомпания CBS.

Как подчеркнула Фриланд, ее правительство считает "абсурдом" то, что администрация Трампа обосновывает свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. Она напомнила законодателям о намерении Оттавы прибегнуть с 1 июля к контрмерам, добавив, что Канада "с сожалением" идет на такие шаги.

Ранее правительство премьер-министра Джастина Трюдо оценило предполагаемый ущерб от действий Вашингтона в 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд). 31 мая министерство финансов Канады опубликовало список американских товаров, на которые будут повышены пошлины. Туда включены, в частности, различная металлопродукция, трубы, провода, моющие средства, спальные мешки, продукты питания и напитки, в том числе виски, апельсиновый сок, кофе.

Канада 6 июня обратилась с просьбой во Всемирную торговую организацию о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий. По сути, это означает официальное инициирование торгового спора.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Трамп уже несколько раз заявлял, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Фриланд, Христя
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