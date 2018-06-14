РБК: Минфин РФ предлагает распространить возвратный акциз на попавшие под санкции НПЗ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовило законопроект о поддержке нефтеперерабатывающих заводов компаний, попавших под санкции, который предлагает компенсировать таким предприятиям налоги после завершения бюджетного маневра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Ранее такие преференции предназначались для заводов, которые поставляют на внутренний рынок бензин класса Euro-5 и сырье для нефтехимии, при условии, что объем этих поставок превышает 10% переработки завода. Налоговый маневр, который планируется завершить в 2019 - 2024 годах, предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и пропорциональным увеличением налога на добычу полезных ископаемых. Минфин предлагает распространить действие льгот на НПЗ, в которых российским компаниям, попавшим под финансовые санкции, принадлежит не менее 50%, поясняет РБК.

По сведениям издания, предложенные льготы положительно отразятся на двух крупных предприятиях - Туапсинскому НПЗ корпорации "Роснефти" и заводу компании "Новатэк" в Усть- Луге.

В то же время Минфин назвал этот текст законопроекта "незавершенным документом", сообщает издание. "В нем нет ставок акциза и формула отрицательного акциза совсем не окончательная. Обсуждать содержание неполной редакции законопроекта, в котором на данный момент даже не представлена полная картина того, каким образом предлагается завершить налоговый маневр - некорректно. Параметры налогового маневра в настоящее время обсуждаются, никакие решения еще не приняты", - цитирует РБК представителя министерства.