Eastar Jet запустила регулярный рейс между Владивостоком и Сеулом

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet запустила новый регулярный прямой рейс Сеул-Владивосток, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта Владивосток.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о запуске нового прямого рейса Сеул-Владивосток. Полеты на данном направлении начала выполнять южнокорейская авиакомпания Eastar Jet. С приходом нового перевозчика количество вылетов в различные города Республики Корея превысит 40 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Первый самолет, выполняющий новый рейс, приземлился в аэропорту Владивостока в четверг 02:00 (19:00 мск в среду). Полеты будут выполняться на Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.

"Это уже третий южнокорейский перевозчик, пришедший во Владивосток с сентября 2017 года. В текущем сезоне новая авиакомпания планирует увеличение частоты полетов из Сеула, а кроме того откроет рейс из еще одного южнокорейского города - Пусан. Сейчас из Владивостока в различные аэропорты Южной Кореи ежедневно выполняется в среднем семь вылетов, а в течение летнего сезона их количество увеличится до девяти рейсов в день. <…> В ближайших планах аэропорта приход еще одной новой южнокорейской авиакомпании", - цитирует пресс-служба директора по авиационной коммерции аэропорта Владивосток Александра Боброва.