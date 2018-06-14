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Промышленный парк "Анадырь" на Чукотке пополнился тремя резидентами

Экономика и бизнес
14 июня, 4:01 UTC+3

Заявленные резидентами проекты касаются переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков

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ТАСС, 14 июня. Три новых резидента вступили в промышленный парк "Анадырь" на Чукотке. Все они будут заниматься рыбопереработкой, сообщил ТАСС в четверг гендиректор оператора экономической зоны - управляющей компании "Арктик промпарк" Александр Порохня.

"Переработкой рыбы займутся индивидуальный предприниматель Екатерина Антонова, крестьянско-фермерское хозяйство Андрея Ештыганова и ООО "Дальневосточная производственно-торговая компания "Чукотка". Сейчас в промпарке зарегистрировано уже четыре резидента", - сказал собеседник агентства.

Проекты, заявленные резидентами, касаются переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков. ООО "Дальневосточная производственно-торговая компания "Чукотка" откроет цех по производству замороженной рыбной продукции. Объем инвестиций всех проектов составит 28 млн рублей, также предполагается создание 36 рабочих мест.

Земельные участки и помещения в промышленном парке предоставляются резидентам на льготных условиях. Кроме того, планируется строительство всей необходимой инфраструктуры, которая позволит субъектам МСП сосредоточиться на производстве продукции, поскольку все договоры на оказание услуг будут заключаться непосредственно с управляющей компанией в режиме одного окна. Уже сейчас на территории парка построена газовая энергоустановка мощностью 2,6 МВт, что позволит потребителям существенно экономить на услугах по теплоснабжению. Рассматриваются варианты по строительству производственных и административных помещений площадью около 4 тыс. кв. м.

Промышленный парк "Анадырь" площадью около 8 га открылся в столице Чукотского автономного округа 30 марта.

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