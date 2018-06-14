ЕЭК продлила срок выдачи бумажных паспортов на автотранспорт до 1 ноября 2019

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) до 1 ноября 2019 года. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу коллегии ЕЭК.

Ранее сообщалось, что МВД России прекращает выдачу бумажных автомобильных паспортов с 1 июля 2018 года в связи с обязательным переходом на электронные аналоги в рамках договора со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ПТС старого образца будут выдаваться наряду с электронными документами. Причиной переноса сроков полного перехода на электронные паспорта в комиссии назвали необходимость завершения "работ по созданию национальных сегментов систем электронных паспортов на автомобили" в странах ЕАЭС. "Возможность оформления бумажных бланков паспортов позволит производителям транспортных средств, потребителям, бизнес-сообществу, страховым компаниям, банкам и другим полнее подготовится к оформлению электронных паспортов", - сказали "Известиям" в пресс-службе.

По информации газеты, подготовка к внедрению новых документов не завершена в Армении, Киргизии и Белоруссии. Казахстан находится на завершающей стадии работ.

Акционерное общество "Электронный паспорт", реализующее проект в России, готово начать выдавать новые документы еще до 1 июля. "В России мы готовы запускать систему, первые электронные паспорта, возможно, появятся даже до 1 июля этого года", - цитируется представитель компании Петр Евсеев.

Как сообщалось ранее, первоначально планировалось полностью перейти на электронные ПТС еще летом 2017 года. Однако этот процесс был отложен ЕЭК по сходным причинам.

Электронный паспорт

Тестирование системы электронных ПТС идет с 1 октября 2016 года.

Электронный паспорт будет содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником. Предоставление данных о собственнике будет производиться на добровольной основе, в соответствии с законом "О персональных данных". "Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей, например, при продаже или покупке", - добавил Мантуров.

Россия, Белоруссия и Казахстан 15 августа 2014 года подписали соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. Киргизия присоединилась к соглашению. Армения находится в процессе присоединения к соглашению.