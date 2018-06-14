СМИ: Huawei не будет допущен к проектам 5G в Австралии

СИДНЕЙ, 14 июня. /ТАСС/. Китайский концерн Huawei "почти наверняка" не будет допущен к участию в федеральной программе Австралии по созданию телекоммуникационной сети 5G. Об этом в четверг со ссылкой на источники в Канберре сообщила газета The Australian Financial Review.

Ожидается, что премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл вскоре объявит об окончательном решении, но многочисленные информированные источники сообщают, что представители разведсообщества страны продолжают с тревогой относиться к связям Huawei с правительством Китая и рекомендуют в этой связи не допускать этот концерн к участию в тендерах на контракты 5G, уточняет издание.

Концерн Huawei уже давно работает в Австралии, но с существенными ограничениями. Смартфоны Huawei свободно продаются в австралийских магазинах, в то же время правительство по соображениям безопасности ввело запрет на использование сетевого оборудования этой китайском компании при реализации общенационального проекта создания широкополосного интернета.

В конце 2017 года правящая в Австралии коалиция внесла на рассмотрение парламента законопроект об ограничении иностранного вмешательства во внутреннюю жизнь страны. После этого отношения между Австралией и КНР существенно ухудшились: Пекин, в частности, отложил на неопределенный срок подготовку планировавшихся на текущий год визитов австралийских политиков.

Китай является главным торговым партнером Австралии и занимает пятую строчку в списке стран с наибольшими объемами прямых инвестиций в ее экономику.