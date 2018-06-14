Чарльз Ли переизбран исполнительным директором биржи Гонконга еще на три года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /ТАСС/. Бывший инвестиционный банкир Чарльз Ли переизбран исполнительным директором Гонконгской фондовой биржи (HKEX) еще на три года. Таким образом он будет занимать этот пост до середины октября 2021 года, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

56-летний финансист возглавил одну из крупнейших фондовых площадок Азии в начале 2010 года. Новый контракт предусматривает повышение его базовой зарплаты на 3,5% - до 9,315 млн гонконгских долларов в год ($1,2 млн). С учетом бонусов и процентов, за прошлый год Чарльз Ли заработал более $6 млн США.

В апреле 2018 года председателем правления совета директоров Гонконгской биржи впервые была выбрана женщина - 68-летняя Лора Чан. В настоящее время руководство HKEX делает ставку на проведение масштабной листинговой реформы, которая позволит привлечь на эту площадку большее число крупных и быстроразвивающихся инновационных компаний со всего мира.

В настоящее время на местной бирже котируются акции 2 тыс. 118 компаний. По итогам 2017 года HKEX увеличила свою капитализацию более чем на треть - до 34 трлн гонконгских долларов (почти $4,4 трлн). Оператору гонконгской площадки также принадлежит Лондонская биржа металлов (LME).