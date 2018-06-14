Монетарный регулятор Гонконга повысил процентную ставку вслед за ФРС США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило в четверг о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 2,25% годовых. Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) подняла учетную ставку на 25 б.п. - до уровня 1,75-2%.

"Экономический рост в Соединенных Штатах довольно прочный, рынок труда устойчивый, а инфляция растет. На этом фоне дальнейшее повышение процентных ставок в США не будет неожиданным явлением. Гонконг будет этому следовать и предпринимать ответные шаги в соответствии с системой валютной привязки", - прокомментировал нововведение глава монетарного ведомства Норман Чан.

Гонконг, несмотря на нахождение под китайским суверенитетом, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Это обусловлено тем, что гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому.

По мнению Нормана Чана, повышение процентных ставок "может привнести некоторую волатильность", однако будет содействовать более здоровому развитию перегретого рынка недвижимости Гонконга.