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Монетарный регулятор Гонконга повысил процентную ставку вслед за ФРС США

Экономика и бизнес
14 июня, 6:26 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 14, июня. /ТАСС

Это обусловлено тем, что гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило в четверг о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 2,25% годовых. Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) подняла учетную ставку на 25 б.п. - до уровня 1,75-2%.

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"Экономический рост в Соединенных Штатах довольно прочный, рынок труда устойчивый, а инфляция растет. На этом фоне дальнейшее повышение процентных ставок в США не будет неожиданным явлением. Гонконг будет этому следовать и предпринимать ответные шаги в соответствии с системой валютной привязки", - прокомментировал нововведение глава монетарного ведомства Норман Чан.

Гонконг, несмотря на нахождение под китайским суверенитетом, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Это обусловлено тем, что гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому.

По мнению Нормана Чана, повышение процентных ставок "может привнести некоторую волатильность", однако будет содействовать более здоровому развитию перегретого рынка недвижимости Гонконга.

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