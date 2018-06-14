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"Ъ": Минэкономразвития выступило против обязательной продажи сигарет по максимальной цене

Экономика и бизнес
14 июня, 6:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ведомство не считает целесообразным вводить единую цену на табак из-за разного уровня доходов населения по регионам

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ раскритиковало законопроект о запрете продавать сигареты дешевле максимальной розничной цены, внесенный в Госдуму в апреле группой депутатов во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР). Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект отзыва ведомства.

Как сообщалось ранее, предложенный парламентариями проект приравнивает продажу табачной продукции дешевле максимальной розничной цены к скидкам, которые запрещены законодательством РФ. Кроме того, депутаты призывают отказаться от установление минимальной розничной цены на табачные изделия.

Минэкономразвития не согласился с такой оценкой и счел установление цены ниже максимума "способом ведения предпринимательской деятельности", передает "Коммерсантъ". Ведомство не считает целесообразным вводить единую цену на табак из-за различного уровня доходов населения по регионам.

"При этом снижение ценовой доступности легальной табачной продукции может привести к смещению потребительских предпочтений в сторону более доступной продукции, будет способствовать росту теневого рынка… и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет", - цитирует издание документ министерства.

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