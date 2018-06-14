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"Русал" назначил Елену Безденежных из "Норникеля" вице-президентом по связям с госорганами

Экономика и бизнес
14 июня, 10:18 UTC+3

В компании отметили, что одним из ключевых приоритетов нового вице-президента станет проект "Енисейская Сибирь"

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ТАСС, 14 июня. Елена Безденежных, недавно покинувшая "Норникель", перешла в "Русал" Олега Дерипаски на должность вице-президента по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления. Об этом говорится в сообщении компании.

"Одним из ключевых приоритетов Елены Безденежных в новой должности будет участие в реализации проекта "Енисейская Сибирь", направленного на повышение экономической активности регионов Сибири", - сообщает компания.

С 2012 по 2015 год Елена Безденежных была заместителем гендиректора "Норникеля", руководителем блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов, а с 2015 г. занимала должность вице-президента - статс-секретаря, руководила блоком взаимодействия с органами власти и управления.

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, его активы расположены в 20 странах на пяти континентах. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема.

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Дерипаска, Олег Владимирович
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