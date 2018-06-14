Росавтодор: повышение тарифа по госсистеме "Платон" пока не планируется

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Повышение тарифов в системе "Платон" в 2018 году не планируется, сообщил в четверг журналистам глава Росавтодора Роман Старовойт.

"Пока таких поручений ни Минтранс, ни правительство нам не давали. Федеральному дорожному агентству таких поручений не поступало. От нас такой инициативы не исходило", - сказал он.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр.

Ранее сообщалось, что Минтранс рассчитывает на то, что сборы в системе "Платон" в 2018 году составят 23 млрд рублей, в 2019 году - около 25 млрд рублей при текущем тарифе в 1,9 рубля за км и его индексации в середине 2018 года на уровень инфляции. С момента запуска системы до начала 2018 года было собрано 42 млрд рублей. В начале года сообщалось, что Минтранс не планирует повышать тариф.