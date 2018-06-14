В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина не пытается сохранить транзит российского газа через свою территорию.

"Да, эта сумма [доходов Украины от транзита] большая для нас, но мы не пытаемся упросить оставить Украине доходы от транзита. Мы говорим, что есть правила, и их нужно сейчас применять к транзиту по территории Украины", - сказал он.

Представитель "Нафтогаза" также упрекнул германскую сторону в "непоследовательной позиции" в вопросах маршрутов поставок газа в ЕС и строительства газопроводов в обход Украины. Кроме того, заявил Витренко, Германия оказывала давление на Киев в 2009 году, чтобы Украина подписала с РФ газовые контракты, которые украинская сторона считает невыгодными для себя.

"Будем откровенными, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом выяснилось, что он не имел ничего общего с ними", - сказал Витренко.

Контракты

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром", в свою очередь, не прокачивал через Украину договоренный объем газа.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

В марте этого года "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки и уведомил украинскую компанию о начале процедуры расторжения контрактов. Процесс может занять полтора-два года.