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Премьер-министр Армении предложил ВТБ расширить деятельность банка в стране

Экономика и бизнес
14 июня, 10:49 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 14, июня. /ТАСС

Никол Пашинян подчеркнул важность присутствия банка на финансовом рынке Армении и активной инвестиционной деятельности в различных секторах экономики

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ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг в Москве с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным возможности расширения деятельности ВТБ в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Премьер-министр подчеркнул важность присутствия банка ВТБ на финансовом рынке Армении и активной инвестиционной деятельности в различных секторах экономики. Собеседники обсудили возможности связанные с расширением деятельности банка в различных сферах экономики страны", - отмечает пресс-служба правительства республики.

"ВТБ-Армения" является одним из самых крупных банков Армении. Компания начала свое деятельность на армянском рынке с 2004 года на основе банка "Армсбербанк". "ВТБ- Армения" уже инвестировал существенные средства в крупные проекты армянской экономики.

Пашинян с 13 июня с двухдневным рабочим визитом находится в Москве. В среду вечером состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также премьер в четверг примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

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Персоны
Пашинян, Никол Воваевич Костин, Андрей Леонидович Путин, Владимир Владимирович
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