Ввод первых блоков двух ТЭС в Крыму перенесен на 1 сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию первых блоков Севастопольской и Симферопольской теплоэлектростанций (ТЭС), которые строятся на Крымском полуострове, перенесен на 1 сентября 2018 года, следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Их ввод должен был состояться не позднее 19 мая.

"Ввод в эксплуатацию Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность - не менее 900 МВт - прим. ред.) - 1 ноября 2018 года", - говорится в постановлении. Ввод в эксплуатацию второго блока Севастопольской ТЭС должен состояться не позднее 1 октября 2018 года, второго блока Симферопольской ТЭС - не позднее 1 ноября этого года.

До этого ввод вторых блоков планировался не позднее 18 июня. Однако в марте правительство обсудило возможный перенос этого срока из-за проволочек с получением разрешительных документов и строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион. Тогда предполагалось, что ввод первых энергоблоков пройдет по графику.

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов сообщал журналистам, что Минэнерго по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, курировавшего тогда в правительстве России вопросы, связанные с новыми субъектами РФ - Республикой Крым и Севастополем, направило в правительство предложения по переносу сроков ввода энергоблоков тепловых электростанций в Крыму. По его словам, ведомство предлагало перенести ввод станций с мая - июня на октябрь - ноябрь.

Станции в Севастополе и Симферополе мощностью по 470 МВт каждая строит "Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех". Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал журналистам, что министерство может обратиться в правительство с просьбой о корректировке сроков ввода крымских ТЭС, чтобы "Технопромэкспорту" не пришлось платить штраф за просрочку ввода станций.

Согласно новому постановлению, комплексное опробование первых блоков Севастопольской и Симферопольской станций мощностью по 235 МВт каждый должно начаться не позднее 21 июля. Начало комплексного опробования второго блока Севастопольской ТЭС мощностью 235 МВт должно начаться 21 августа, второго блока Симферопольской ТЭС мощностью 235 МВт - 16 сентября.