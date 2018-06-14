ОНФ собрал жалобы автомобилистов на рост цен на топливо

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более двух тысяч обращений поступило с 9 по 11 июня на горячую линию Общероссийского народного фронта (ОНФ) от автомобилистов, которые утверждают, что цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем на 5-7 рублей за последние две-три недели. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ОНФ.

"Автомобилисты сообщают, что за две-три недели стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива поднялась на 5-7 рублей По данным ФАС, резкого роста больше не отмечается, однако результаты мониторинга ОНФ говорят о том, что ситуация еще нестабильна, и в отдельных регионах проблемы сохраняются", - говорится в релизе.

Активисты ОНФ также проводили рейды на автозаправочных станциях. Движение планирует и дальше принимать обращения граждан, проводить рейды на АЗС и "периодически предоставлять кабинету министров и в Администрацию президента РФ картину в динамике".

По данным пресс-службы, 9 по 11 июня на горячую линию поступило более двух тысяч сообщений из всех 85 субъектов России. В результате получена информация о ситуации на более чем 900 АЗС. "Выше всего цены на бензин марки Аи-92 взлетели в Магаданской области - до 58 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) - до 51,8 руб., Архангельской области - до 50 руб., Камчатском крае - до 49,9 руб., Республике Крым - до 48,9 руб., ЯНАО - до 48 руб., ХМАО - до 47 руб. В других регионах цена за литр Аи-92 выросла в среднем до 43-46 руб.", - отмечается в сообщении.

Самые высокие цены на бензин Аи-95 зафиксированы в Мурманской области - 55,5 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) - 52,6 руб., Магаданской области - 50,2 руб., Камчатском крае - 51 руб., Ненецком автономном округе - 49,1 руб., Краснодарском крае - 48,9 руб., Республике Крым - 50,9 руб., Севастополе - 49,18 руб., Ростовской области - 48 руб., сообщает ОНФ.

Член центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив движения в Госдуме Наталья Костенко сообщила, что ОНФ продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов в стране, чтобы выявить "вопиющие случаи завышения цен на топливо". "Необходимо выработать системный механизм предупреждения подобных скачков в экспортно ориентированных отраслях: внутренний потребитель не должен быть заложником повышения спроса на отечественную продукцию за рубежом. В рамках своего мониторинга, который мы пока не прекращаем, мы также оценим ситуацию с качеством топлива на автозаправках", - отметила Костенко, слова которой приводятся в релизе. Собранную информацию активисты ОНФ передают в правительство, Администрацию президента РФ и Федеральную антимонопольную службу.