Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОНФ собрал жалобы автомобилистов на рост цен на топливо

Экономика и бизнес
14 июня, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По сообщениям автолюбителей, за две-три недели стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива поднялась на 5-7 рублей, отметили в пресс-службе ОНФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более двух тысяч обращений поступило с 9 по 11 июня на горячую линию Общероссийского народного фронта (ОНФ) от автомобилистов, которые утверждают, что цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем на 5-7 рублей за последние две-три недели. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ОНФ.

"Автомобилисты сообщают, что за две-три недели стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива поднялась на 5-7 рублей По данным ФАС, резкого роста больше не отмечается, однако результаты мониторинга ОНФ говорят о том, что ситуация еще нестабильна, и в отдельных регионах проблемы сохраняются", - говорится в релизе.

Активисты ОНФ также проводили рейды на автозаправочных станциях. Движение планирует и дальше принимать обращения граждан, проводить рейды на АЗС и "периодически предоставлять кабинету министров и в Администрацию президента РФ картину в динамике".

По данным пресс-службы, 9 по 11 июня на горячую линию поступило более двух тысяч сообщений из всех 85 субъектов России. В результате получена информация о ситуации на более чем 900 АЗС. "Выше всего цены на бензин марки Аи-92 взлетели в Магаданской области - до 58 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) - до 51,8 руб., Архангельской области - до 50 руб., Камчатском крае - до 49,9 руб., Республике Крым - до 48,9 руб., ЯНАО - до 48 руб., ХМАО - до 47 руб. В других регионах цена за литр Аи-92 выросла в среднем до 43-46 руб.", - отмечается в сообщении.

Самые высокие цены на бензин Аи-95 зафиксированы в Мурманской области - 55,5 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) - 52,6 руб., Магаданской области - 50,2 руб., Камчатском крае - 51 руб., Ненецком автономном округе - 49,1 руб., Краснодарском крае - 48,9 руб., Республике Крым - 50,9 руб., Севастополе - 49,18 руб., Ростовской области - 48 руб., сообщает ОНФ.

Член центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив движения в Госдуме Наталья Костенко сообщила, что ОНФ продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов в стране, чтобы выявить "вопиющие случаи завышения цен на топливо". "Необходимо выработать системный механизм предупреждения подобных скачков в экспортно ориентированных отраслях: внутренний потребитель не должен быть заложником повышения спроса на отечественную продукцию за рубежом. В рамках своего мониторинга, который мы пока не прекращаем, мы также оценим ситуацию с качеством топлива на автозаправках", - отметила Костенко, слова которой приводятся в релизе. Собранную информацию активисты ОНФ передают в правительство, Администрацию президента РФ и Федеральную антимонопольную службу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с ценами на бензин в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации
3
Биография Станислава Говорухина
4
Умер Станислав Говорухин
5
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
6
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости