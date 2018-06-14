Госдума приняла закон о нулевой ставке НДС для драгметаллов из лома

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий налогоплательщикам право применять нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации драгметаллов Государственному фонду драгметаллов, соответствующим региональным фондам, а также ЦБ РФ и банкам.

Речь идет о налогоплательщиках, осуществляющих производство драгоценных металлов из лома и отходов без соответствующей лицензии.

Документ, инициированный группой депутатов Госдумы, исключает возможность произвольного толкования работниками налоговых органов применения ставки 0% к производителям драгоценных металлов из лома и отходов.

Ранее в постановлении пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ был сделан вывод, что нулевую ставку НДС вправе применять лишь лица, которые могут быть признаны субъектами добычи и производства драгметаллов, то есть прежде всего имеющие лицензию на право пользования участками недр. На иных лиц, принимающих участие в добыче и (или) производстве драгоценных металлов (в частности, на основании договора простого товарищества), но не имеющих такой лицензии, льготы по НДС не распространяются.

Это разъяснение пленума ВАС зачастую толкуется налоговыми органами так, что льгота распространяется исключительно на налогоплательщиков, которые обязаны получать лицензию на право пользования участками недр, отмечают авторы законопроекта. Таким образом, нарушается принцип равенства налогообложения, закрепленного Налоговым кодексом, указывалось в пояснительной записке к проекту документа.

Ко второму чтению из документа было исключено положение о необходимости подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% в налоговые органы в виде контракта либо копии контракта на реализацию драгоценных камней.