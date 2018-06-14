Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ в июне замедлится до 2,1-2,2%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в июне замедлится до 2,1-2,2% благодаря высокой базе прошлого года, а также стабилизации рынка нефтепродуктов и поступлению нового урожая. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития "Картина инфляции. Июнь 2018 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в июне будет наблюдаться снижение годовых темпов роста потребительских цен на фоне высокой базы прошлого года - до 2,1-2,2 % г/г. В помесячном выражении инфляция составит 0,3-0,4 % м/м. При этом влияние на инфляцию в июне будут оказывать меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов, а также поступление на российский рынок продовольственной продукции нового урожая", - считает ведомство.

Ускорение непродовольственной инфляции в мае (до 0,9% м/м <...> с 0,4% м/м <...> в апреле) связано в первую очередь c ситуацией на внутреннем рынке нефтепродуктов, отметили в ведомстве.

"В условиях рекордно высоких рублевых цен на нефть удорожание бензина в мае существенно ускорилось", - говорится в материалах Минэкономразвития. В то же время в мае наблюдалась продовольственная дефляция - 0,1% м/м. Таким образом, ослабление рубля в последние месяцы не привело к видимому ускорению роста потребительских цен - в мае инфляция сохранилась на уровне марта и апреля в годовом выражении - 2,4 %, отметили в министерстве.

В то же время в мае наблюдалась продовольственная дефляция. Таким образом, ослабление рубля в последние месяцы не привело к видимому ускорению роста потребительских цен - в мае инфляция сохранилась на уровне марта и апреля в годовом выражении - 2,4 %.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. При этом инфляция в России в мае 2018 года составила 0,4%, а в годовом выражении - 2,4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года будет находиться в диапазоне 2,7-3,2%.

Для стабилизации ситуации с ценами на топливо правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отменило решение о повышении акцизов на 700 рублей с 1 июля.

Власти также договорились с крупными нефтяными компаниями о замораживании оптовых и розничных цен на нефтепродукты и об увеличении поставок топлива на внутренний рынок. Власти считают, что к настоящему времени им удалось стабилизировать топливный рынок России. На прошлой неделе Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал дешеветь впервые с конца марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в июне заявил, что осенью будут приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

