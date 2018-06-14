Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Речь идет о паспортах, содержащих электронный носитель информации.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, если речь идет о документе с электронным носителем информации.

Законопроектом также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит 3 тыс. рублей.

"Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета на более чем 42% от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1 054,39 руб. - прим. ТАСС.). Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тыс. рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В ходе подготовки документа ко второму чтению в законопроект были внесены юридико-технические и лингвистические поправки.