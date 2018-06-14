Ликвидация оператора Керченской паромной переправы завершится осенью

ДЖАНКОЙ /Республика Крым/, 14 июня. /ТАСС/. Процесс ликцидации компании ООО "Морская дирекция", которая является оператором Керченской паромной переправы, завершится осенью 2018 года, когда будет запущено движение грузового транспорта по Крымскому мосту. Об этом журналистам в четверг сообщил министр транспорта региона Юрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что Совет министров Республики Крым принял решение о ликвидации "Морской дирекции". Функции оператора переправы полностью перейдут госпредприятию "Крымские морские порты". Сообщалось, что, согласно распоряжению властей, "Морская дирекция" должна была быть ликвидирована до 1 июня 2018 года.

"Завершится это [процесс ликвидации компании] тогда, когда начнется грузовое движение через Крымский мост. После этого практически необходимость в сообщении через переправу иссякнет. В настоящее время идет ликвидация "Морской дирекции" и передача полномочий [оператора переправы] "Крымским морским портам", - сказал Овсянников, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в процессе ликвидации компании будут уволены на первом этапе около 400 сотрудников. "Мы занимаемся вопросами их трудоустройства, ведем переговоры и с администрацией Керчи, и с крупными предприятиями. Мы постараемся, чтобы наши сотрудники были трудрустроены", - рассказал министр.

Овсянников также сообщил, что используемые на переправе паромы "будут перебазированы". "Там работают частные перевозчики, мы понимаем, что для них это основная доходная часть. После того как откроется мост для грузоврго транспорта, необходимость в их услугах будет сокращена", - отметил министр.

ООО "Морская дирекция" была учреждена в конце 2014 года автономной некоммерческой организацией "Единая транспортная дирекция", которая после воссоединения Крыма с РФ была оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив. С 1 января 2015 года на "Морскую дирекцию" возложили функции по обеспечению работы Керченской переправы. С 3 декабря 2015 года компания передана правительству Республики Крым. Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России, использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. После открытия транспортного перехода через Керченский пролив ее используют для грузоперевозок.

Крымский мост

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.