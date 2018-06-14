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Дом.рф перекредитует ипотеку жителям Ивановской области по пониженной ставке

Экономика и бизнес
14 июня, 12:15 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 14, июня. /ТАСС

Проценты по кредитам составят от 8,75% годовых

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ИВАНОВО, 14 июня. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере Дом.рф (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования) объявил условия, на которых жители Ивановской области могут перекредитовать ипотеку с пониженными ставками. Проценты по кредитам составят от 8,75% годовых, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Жители Ивановской области, у которых есть ипотечные кредиты, могут перекредитовать их по процентной ставке от 8,75% годовых в АО "Дом.рф". Такое решение было принято по итогам переговоров между временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским и генеральным директором АО "Дом.рф" Александром Плутником", - уточнили в пресс-службе.

Переговоры ивановских властей с институтом развития в жилищной сфере Дом.рф начались после того, как 7 июня во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обратилась многодетная семья Верховских из города Иванова с вопросом о снижении ставок по ипотечным кредитам, в том числе для многодетных семей.

"Ивановец обратил внимание на тот факт, что принятое правительством России постановление дает право семьям на снижение ипотечной ставки до 6%, но только в случае рождения второго или третьего ребенка. Семьи, в которых больше трех детей, под эту льготу не попали. Президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ внести соответствующие изменения в нормативную базу", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в правительстве региона, Воскресенский подключил к решению этой проблемы Дом.рф. Семье Верховских пересмотрели условия кредитования и снизили ставку ипотечного кредита с 13% до 8,75%. Теперь переоформить кредиты с более низкой процентной ставкой смогут и другие жители Ивановской области.

"Для получения кредита по ставке от 8,75% годовых необходимо предоставить стандартный перечень документов на ипотечный кредит, с которым можно ознакомиться на сайте Дом.рф, а также при наличии предоставить дополнительно кредитный договор по имеющемуся ипотечному кредиту со всеми дополнительными соглашениями, справку или выписку по имеющемуся ипотечному кредиту об остатке задолженности и отсутствии просрочек", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

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