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Пять медицинских проектов резидентов Фонда "Сколково" реализуют в Новгородской области

Экономика и бизнес
14 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Контракт между властями региона и фондом заключен на год

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области и фонд "Сколково" в четверг подписали соглашение, в рамках которого в течение года на территории региона планируется реализовать пять инновационных медицинских проектов компаний-резидентов фонда.

"Соглашение фактически оформляет уже сложившиеся отношения между фондом "Сколково" и Новгородской областью. Мы будем на территории Новгородской области применять те проекты, которые сегодня поддерживает Фонд "Сколково", те проекты, которые находятся здесь. В течение года мы должны увидеть эффект", - сказал журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин после подписания соглашения.

Компания "Цифровая Медицина" реализует проект автоматизированного рабочего места для исследования тканей онкологических больных с использованием новейшего оборудования и разработкой программного обеспечения для анализа снимков опухолей в организме пациента. В рамках проекта "КоБрейн-Аналитика" сотрудники Сколковского института науки и технологий (Сколтех) создали платформу, которая диагностирует заболевания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть самообучается, анализируя поступающую к ней информацию от медицинских организаций.

Компания "Интеллоджик" (Botkin.AI) научила искусственный интеллект обследовать диагностические изображения злокачественных опухолей в организме человека. Включение в процесс диагностики ИИ позволяет снизить процент ошибок при постановке диагноза и, как следствие, смертность раковых больных. "В Новгородской области проект будет внедряться в Областной клинической больнице и в Областном онкологическом диспансере", - уточнил ТАСС генеральный директор компании Сергей Сорокин.

Научно-производственное предприятие "Биочип" разработало средства диагностики онкологических заболеваний в формате биочипов. Они представляют собой закрытые защитной пленкой ячейки, в которых содержатся специальные белки, с помощью которых врачи могут в короткий срок и с высокой точностью определить наличие или отсутствие в организме опухолей.

Проект компании "Третье мнение" - это виртуальная платформа со встроенной интеллектуальной системой, которая анализирует медицинские изображения. "Это позволяет снизить медицинское неравенство в регионах РФ и обеспечить доступность высококвалифицированной медицинской помощи посредством дистанционных медицинских услуг и технологий искусственного интеллекта", - отметила руководитель проекта Анна Мещерякова.

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