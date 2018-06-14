Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Условия для увеличения пенсионного возраста созданы, отметил он. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал Медведев. Он заверил, что "изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно". В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. "У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", - добавил Медведев.

По его словам, "это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

Рост пенсий для нынешних пенсионеров

Премьер-министр заверил, что нынешних пенсионеров никак не затронет повышение пенсионного возраста, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.

"В отношении нынешних пенсионеров никакие правила не меняются", - заявил глава кабинета министров. Медведев подчеркнул, что "благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. руб. в год, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты".

Премьер-министр предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию.

"Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий", - отметил он.

Медведев заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

"В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения", - подчеркнул глава кабмина.

Устранение ограничений при приеме на работу пенсионеров

Медведев заявил, что не должно быть препятствий для работы людей пенсионного возраста. "У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да, что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает", - констатировал он. Поэтому, по словам Медведева, "старшее поколение - люди с огромным опытом, зачастую уникальной квалификации, которые умеют работать, еще многое смогут сделать". "Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди наши уже давно требуют", - указал премьер.

"Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", - заявил Медведев. По его словам, "это понимание должно быть не только у государства, но и у работодателей, они должны в полной мере обеспечить работой людей старшего поколения".