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Когда россияне смогут выйти на пенсию

Экономика и бизнес
14 июня, 14:06 UTC+3

ТАСС рассказывает, как будет повышаться пенсионный возраст и коснуться ли новации сегодняшних пенсионеров

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Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Во сколько лет россияне будут выходить на пенсию?

Пенсионный возраст в России будет повышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

Правительство предлагает делать это поэтапно. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

"У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", — добавил Медведев. А сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста деньги «позволят нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

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Какова схема повышения пенсионного возраста?

"Изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно", — пообещал Медведев. Так, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960 и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. р. — в 2024 году в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 г. р. и женщины 1967 г. р. — в 2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 г. р. и женщины 1968 г. р. смогут выйти на пенсию в 2028 году в возрасте соответственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится.

Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года; женщины 1970 г. р. — в 2032 году в возрасте 62 лет; женщины 1971 г. р. — в 2034 году в возрасте 63 лет.

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Что изменится для нынешних пенсионеров?

46,5 млн сегодняшних пенсионеров повышение возраста выхода на заслуженный отдых никак не затронет. "В отношении нынешних пенсионеров никакие правила не меняются", — подчеркнул глава кабинета министров.

Зато, как пообещал Медведев, их пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей — прежде всего "благодаря программе увеличения трудоспособного возраста». Также будут сохранены все положенные пенсионерам соцвыплаты.

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Сохранятся ли льготы?

Да, правительство предлагает сохранить льготы на досрочные пенсии для ряда работников.

В частности, это право останется за теми, кто работает на вредном и опасном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, рядом категорий инвалидов, "чернобыльцами" и некоторыми другими.

"Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними: сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника", — добавил глава кабмина. По его словам, возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться исходя из общих подходов к повышению пенсионного возраста.

Для мужчин, работающих на Крайнем Севере и в приравненных к ним территориях, возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне 60 лет, для женщин — 58 лет.

На два года раньше положенного срока могут выйти на пенсию работники с большим стажем — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Мария Селиванова

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