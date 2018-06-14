Когда россияне смогут выйти на пенсию

"Изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно", — пообещал Медведев. Так, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960 и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. р. — в 2024 году в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 г. р. и женщины 1967 г. р. — в 2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 г. р. и женщины 1968 г. р. смогут выйти на пенсию в 2028 году в возрасте соответственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится.

Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года; женщины 1970 г. р. — в 2032 году в возрасте 62 лет; женщины 1971 г. р. — в 2034 году в возрасте 63 лет.