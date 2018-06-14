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Медведев: пенсии нынешних пенсионеров будут расти на 1 тыс. рублей в год

Экономика и бизнес
14 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Кроме того, пенсионеры продолжат получать "все положенные им иные социальные выплаты" и после реформы, отметил премьер

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что нынешних пенсионеров никак не затронет повышение пенсионного возраста, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.

"В отношении нынешних пенсионеров никакие правила не меняются", - заявил глава кабинета министров. Медведев подчеркнул, что "благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты".

Премьер-министр обратился к профессиональным союзам, к работодателям с тем, чтобы они "оперативно организовали проведение необходимых процедур и чтобы мы в кратчайшие сроки провели заседание российской трехсторонней комиссии", на котором будут рассмотрены вопросы пенсионной реформы.

На заседании кабмина Медведев также предложил рассмотреть ратификацию Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения. "Ее положения позволят привести к международным стандартам законодательное регулирование пенсионной сферы <...> она устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсий и средним заработком", - пояснил председатель правительства. На его взгляд, "это назревший вопрос". "Пора ее [Конвенцию] ратифицировать <...> Давайте это сделаем", - призвал премьер. Он напомнил, что с предложением ратифицировать документ в правительство обращались "социальные партнеры по объединению независимых профсоюзов".

Премьер на заседании правительства рассказал о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

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