Силуанов: повышение НДС до 20% принесет бюджету дополнительно 600 млрд рублей в год

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% принесет бюджету РФ дополнительно около 600 млрд рублей в год с 2019 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

"Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд рублей в год, начиная со следующего года. Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", - сказал Силуанов.