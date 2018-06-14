Кудрин заявил, что пенсионная реформа выгодна для граждан

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан, так как позволит повысить пенсии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", - сообщил Кудрин.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 June 2018