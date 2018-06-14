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Кудрин заявил, что пенсионная реформа выгодна для граждан

Экономика и бизнес
14 июня, 13:04 дата обновления: 14 июня, 13:07 UTC+3

Глава Счетной палаты отметил, что повышение пенсионного возраста позволит повысить выплаты

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан, так как позволит повысить пенсии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", - сообщил Кудрин.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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