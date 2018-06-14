Суд ЕС поддержал заморозку активов двоюродного брата Башара Асада

ТАСС, 14 июня. Европейский суд юстиции (верховный суд ЕС) оставил в силе решение Европейского суда общей юрисдикции о правомочности заморозки активов Рами Махлуфа - двоюродного брата президента Сирии Башара Асада. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Ранее Махлуф оспаривал в Европейском суде общей юрисдикции заморозку его активов в период с мая 2016 по май 2017 года, однако потерпел неудачу. Он подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.

"Суд отклонил ходатайство и тем самым подтвердил ограничительные меры в его отношении за период 2016-2017 годов", - приводит агентство заключение суда.

Рами Махлуф - влиятельный сирийский предприниматель. В 2011 году он подпал под санкции Евросоюза за финансовую поддержку правительства Сирии.