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Силуанов сообщил, что заимствования для наполнения Фонда развития будут до 0,5% ВВП в год

Экономика и бизнес
14 июня, 13:33 UTC+3

Объем заимствований на шестилетнем промежутке времени составит примерно 3,5 трлн рублей, отметил министр финансов России

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Источником для наполнения Фонда развития инфраструктуры станут государственные заимствования в объеме 0,5% ВВП в год. Об этом на заседании правительства в четверг сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Источником для такого фонда станут дополнительные государственные заимствования в объеме до 0,5% ВВП. Их объем на шестилетнем промежутке времени составит около 3,5 трлн рублей. Этот тот сбалансированный объем, который мы можем себе позволить", - сказал он.

По словам Силуанова, это позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты. "Он [объем] не будет угрожать устойчивости государственных финансов, доступности кредитных ресурсов для частного сектора с одной стороны, и позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты, проекты в области цифровой экономики, поддержать экспорт, оказать содействие малому и среднему предпринимательству", - пояснил министр, подчеркнув, что проекты для финансирования из фонда будут отбираться исходя из необходимости повышения темпов роста экономики.

На Петербургском международном экономическом форуме Силуанов заявил, что правительство обсуждает возможность создания фонда для финансирования инфраструктурных проектов, который будет пополняться за счет долгового финансирования. Фонд развития будет финансировать проекты магистральной инфраструктуры.

Инфраструктурный фонд создается временно до 2024 года, сообщил позднее журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, ежегодный уровень заимствований в 2019-2024 годы повысится по сравнению с 2017-2018 годами на 100-200 млрд рублей. Фонд рассчитан на ключевые проекты, влияющие на качество жизни людей, добавил он.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Колычев, Владимир Владимирович
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