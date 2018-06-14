Кабмин одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Об этом журналистам сообщил по итогам заседания помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Одобрили все", - сказал он.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, законопроектом "предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году".

После одобрения кабмином законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.