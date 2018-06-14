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Силуанов заявил, что инфляция в России в текущем году составит около 3%

Экономика и бизнес
14 июня, 13:54 дата обновления: 14 июня, 14:08 UTC+3

Министр финансов отметил также, что повышение НДС может ускорить инфляцию в 2019 году до 4-4,5%

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в 2018 году, как ожидается, составит около 3%. Этот показатель ниже прогноза, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции по итогам заседания правительства РФ в четверг.

"В текущем году мы будем иметь инфляцию значительно меньше, чем в прогнозе. По нашим оценкам, она будет составлять около 3%", - сказал Силуанов.

Силуанов добавил также, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 2019 года может ускорить инфляцию в следующем году не более чем на 1,5 процентного пункта (п.п.) - до 4-4,5%.

"Повышение темпов роста НДС до 20%, по нашим оценкам, может внести вклад в инфляцию, как максимум, до 1,5 п.п. Таким образом, мы в следующем году можем получить инфляцию порядка 4-4,5% в год", - сказал Силуанов.

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