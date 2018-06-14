Суд в Москве арестовал акции группы "Сумма" по делу братьев Магомедовых

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал акции группы "Сумма" в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Преображенским судом наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний "Сумма" (ООО "Группа "Сумма")", - сообщила пресс-секретарь, уточнив, что обеспечительные меры были наложены судом еще 28 апреля.

Данное решение было обжаловано, Мосгорсуд 14 июня рассмотрит эту жалобу.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.