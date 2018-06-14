Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве арестовал акции группы "Сумма" по делу братьев Магомедовых

Экономика и бизнес
14 июня, 14:04 дата обновления: 14 июня, 14:19 UTC+3

Уточняется также, что обеспечительные меры были наложены судом еще 28 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал акции группы "Сумма" в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Смотрите также
Владимир Евтушенков

Случаи уголовных дел в отношении крупнейших российских бизнесменов. Досье

"Преображенским судом наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний "Сумма" (ООО "Группа "Сумма")", - сообщила пресс-секретарь, уточнив, что обеспечительные меры были наложены судом еще 28 апреля.

Данное решение было обжаловано, Мосгорсуд 14 июня рассмотрит эту жалобу.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Магомедов, Зиявудин Гаджиевич
Темы
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Пенсионный возраст в России. Досье
3
Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации
4
Авдотья Смирнова: нашему обществу надо повзрослеть
5
Умер Станислав Говорухин
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости