В Минфине допустили возможность продажи части акций Сбербанка

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Часть акций Сбербанка может быть продана без потери контролирующей доли государства, полученные средства могут быть направлены на выполнение майского указа президента. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

Он положительно оценил идею направить доходы от приватизации госкомпаний на выполнение майского указа, отметив, что в случае Сбербанка данный вопрос носит "принципиальный характер".

"Конечно, это госконтроль. Но, в принципе, потому, что там есть "префы" (привилегированные акции - прим. ТАСС), можно еще немножко продать, не уступая госконтроль <...> Но решения пока нет", - сказал он.

Моисеев также сообщил, что Минфин обсуждает со Сбербанком передачу субординированого кредита Промсвязьбанку, который становится опорным банком для обслуживания гособоронзаказа.

В начале июня глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности передачи части капитала банка, связанного с гособоронзаказом, в собственность Промсвязьбанка.

"Передача капитала вещь достаточно дикая для нашего права. Речь - о возврате государственных инструментов капитала, которые были государством предоставлены", - сказал Моисеев. По его словам, сумма передаваемых кредитов обсуждается.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.