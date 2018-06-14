Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минфине допустили возможность продажи части акций Сбербанка

Экономика и бизнес
14 июня, 14:07 дата обновления: 14 июня, 14:34 UTC+3

Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что часть акций может быть продана без потери контролирующей доли государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Часть акций Сбербанка может быть продана без потери контролирующей доли государства, полученные средства могут быть направлены на выполнение майского указа президента. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

Он положительно оценил идею направить доходы от приватизации госкомпаний на выполнение майского указа, отметив, что в случае Сбербанка данный вопрос носит "принципиальный характер".
"Конечно, это госконтроль. Но, в принципе, потому, что там есть "префы" (привилегированные акции - прим. ТАСС), можно еще немножко продать, не уступая госконтроль <...> Но решения пока нет", - сказал он.

Моисеев также сообщил, что Минфин обсуждает со Сбербанком передачу субординированого кредита Промсвязьбанку, который становится опорным банком для обслуживания гособоронзаказа.

В начале июня глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности передачи части капитала банка, связанного с гособоронзаказом, в собственность Промсвязьбанка.

"Передача капитала вещь достаточно дикая для нашего права. Речь - о возврате государственных инструментов капитала, которые были государством предоставлены", - сказал Моисеев. По его словам, сумма передаваемых кредитов обсуждается.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018
Персоны
Греф, Герман Оскарович Моисеев, Алексей Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Пенсионный возраст в России. Досье
3
Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации
4
Авдотья Смирнова: нашему обществу надо повзрослеть
5
Умер Станислав Говорухин
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости