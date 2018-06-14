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Минфин поддерживает идею приватизации госкомпаний для выполнения майского указа

Экономика и бизнес
14 июня, 14:19 UTC+3

Необходимо возвращаться к капитализации там, где есть спрос, отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ поддерживает идею приватизации госкомпаний для выполнения майского указа президента. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы РФ.

"В целом, хорошая идея, я считаю, что приватизация у нас затихла, это как-то не правильно. Мы давно говорили о том, что можно не бояться по некоторым компаниям спуститься ниже доли 50% и уйти на [уровень] 25%. По некоторым компаниям мы даже до 50% не дошли, поэтому это должно быть очень case by case [в индивидуальном порядке]. Но там где есть спрос, я считаю, надо к капитализации возвращаться", - сказал он.

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