Неверов заявил, что Госдума будет обсуждать пенсионную реформу с регионами и экспертами

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума будет обсуждать предложения правительства по пенсионному возрасту с регионами и экспертами, целью реформы должно быть повышение благосостояния пенсионеров. Об этом заявил в четверг ТАСС вице-спикер, глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов.

"Все, что мы получим [от правительства], естественно, будем обсуждать в рамках нашего регламента, обсуждать с экспертами, с регионами, обсуждать в деталях и стремиться к тому, чтобы поставленные цели - повышение благосостояния пенсионеров - были достигнуты", - сказал политик. Он не сомневается в том, что "пенсионная реформа назрела".

"Самое важное в этой реформе - увеличение материального состояния наших пенсионеров. Любая реформа должна привести к этому и к выполнению соответствующих указов президента", - подчеркнул Неверов, пояснив, что речь идет, в частности, об "индексации выше инфляции, других направлениях, которые решают вопросы пенсионеров, замещении заработка в соответствии с рекомендациями Международной организации труда (не ниже 40%)".

Со своей стороны первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев напомнил, что за счет роста продолжительности жизни число пенсионеров в РФ все время возрастает, нагрузка на работающих увеличилась: "Если в 1970 году на одного пенсионера приходилось почти четыре работающих человека, то к 2019 году на одного пенсионера будет приходиться двое работающих, и эта тенденция сохраняется". "Значит, надо искать пути, чтобы реализовать важную задачу - обеспечить достойную жизнь наших пенсионеров, реальное увеличение пенсий", - убежден он.

"Правительство намерено внести в Госдуму предложения по реформе; когда эти предложения поступят, мы будем их внимательно изучать и рассматривать", - подтвердил Исаев. Он заверил, что Госдума будет соблюдать все регламентные сроки, законопроект будет обсуждаться месяц до первого чтения, более месяца до второго. "Мы выслушаем позицию участников российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, - пообещал парламентарий, ранее долгое время возглавлявший комитет Госдумы по труду. - Мы будем советоваться с Союзом пенсионеров России, с общественными организациями, экспертами, будет всестороннее широкое обсуждение".