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Система компьютерного зрения сосчитает зрителей в кинотеатрах и проанализирует их состав

Экономика и бизнес
14 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что система позволяет определить возраст и пол зрителей, но не осуществляет распознавание по лицам

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Крупнейшие сети кинотеатров начали тестирование единой системы компьютерного зрения. Она позволит определить число зрителей в залах, а также их половозрастные характеристики, рассказала ТАСС директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Александра Артамонова.

По ее словам, специалисты департамента разработки программного обеспечения Rambler Group (AdTech) создали систему с элементами искусственного интеллекта, технологиями машинного обучения и механизмами распознавания "физических объектов в реальной среде". "Полученная информация дает возможность сравнить количество проданных билетов и реальное число зрителей в кинозале, а также служит источником дополнительных аналитических данных", - рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что система не осуществляет распознавание зрителей по лицам. "Мы работаем с объемом неструктурированной обезличенной информации, которая не предполагает персональное определение гостей кинотеатров по ФИО и другим личным идентификаторам. Наша система позволяет определить возраст, пол и другие пользовательские характеристики", - сообщила Артамонова, добавив, что объединенная сеть также не хранит и не использует персональные данные зрителей.

По ее словам, в перспективе данная система позволит более точно планировать репертуар и использовать полученную информацию для таргетированной рекламы. "На первом этапе в тестировании задействованы кинотеатры, инфраструктура которых наиболее готова к реализации данного проекта и отвечает ключевым техническим требованиям: наличие камер с достаточным разрешением и подключение к каналам высокоскоростного интернета", - сказала Артамонова.

Как отметила собеседница агентства, тестирование системы компьютерного зрения на базе объединенной сети кинотеатров продлится до сентября текущего года. "Оно предполагает ее поэтапную интеграцию в масштабах всей киносети", - пояснила Артамонова.

Объединенная сеть "Синема парк" и "Формула Кино" - крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав Объединенной сети входит 76 кинотеатров в 29 городах России. На данный момент в активе кинооператора 638 залов, то есть практически каждый седьмой зал в России.

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