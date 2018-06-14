"Нафтогаз" оспорит остановку исполнения решения суда по контракту с "Газпромом" на транзит

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" намерена оспорить приказ Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Нафтогаза", отвечая на запрос корреспондента ТАСС.

"Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - сказано в сообщении.

В компании заявили, что апелляционная инстанция приняла решение без вызова украинской стороны. "Решение суда было принято без вызова "Нафтогаза" и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены "Нафтогазом", если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства "Газпрома" и рассмотрении судом этого вопроса", - заявили в компании. В компании назвали решение суда "временным".

Ранее в четверг российский газовый холдинг сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Нафтогаз" заявил со своей стороны, что это решение означает, что "дальнейшие действия украинской стороны по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены". "Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу", - сказано в сообщении.