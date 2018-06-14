Путин призвал закрепить тенденции роста в экономическом сотрудничестве России и Киргизии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо нарастить усилия, чтобы закрепить положительные тенденции роста в российско-киргизском экономическом взаимодействии. На этом он сделал акцент в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"У нас в прошлом году вырос товарооборот на 31%. Тенденция сохраняется положительная. Надо все сделать для того, чтобы так и было в будущем", - сказал Путин.

Он добавил, что рад новой встрече с Жээнбековым. "Мы не так давно с вами виделись в Китае [на саммите ШОС], у нас предстоит еще одна встреча в рамках саммита СНГ, но всегда есть о чем поговорить, - добавил президент России. - Имею в виду характер наших отношений и растущие объемы".

Со своей стороны Жээнбеков отметил, что хотел бы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Он поблагодарил Путина за приглашение приехать на открытие чемпионата мира по футболу.

"Я искренне желаю сборной России по футболу успехов и больших побед", - заключил президент Киргизии.