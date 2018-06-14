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Задолжавшие за ЖКХ мэрии городов в Карелии будут подключать к теплу последними

Экономика и бизнес
14 июня, 14:40 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 14, июня. /ТАСС

Так, по словам главы региона Артура Парфенчикова, чиновники смогут почувствовать, что долги нужно оплачивать

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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /ТАСС/. Муниципальные администрации в Карелии, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут подключать к теплу в последнюю очередь. Так чиновники смогут почувствовать, что долги нужно оплачивать, заявил в четверг глава республики Артур Парфенчиков.

Как сказал на совещании министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги в регионе достигла 3 млрд рублей, из которых 42% - долги населения. В структуре просроченной задолженности большую часть составляют долги за потребленную тепловую энергию.

"Мы обречены действовать очень жестко, в том числе в вопросах подключения тепла. Мы говорили с Олегом Александровичем Ермолаевым, нам надо четко предупредить всех наших партнеров, муниципальные органы власти, что подключать будем только социальные объекты, остальные будут мерзнуть. Детские сады, школы - вопросов нет, а администрации сами будем в последнюю очередь подключать, чтобы почувствовали, что долги надо отдавать", - сказал Парфенчиков на заседании регионального правительства.

По его словам, есть поручение председателя правительства России о том, что до начала отопительного сезона необходимо принять меры по сокращению задолженности за коммунальные услуги. Как сказала министр финансов Карелии Елена Антошина, на 1 июня 12 из 18 районов и городских округов имеют просроченную задолженность за коммунальные услуги. К примеру, в Олонецком районе она составляет 35 млн рублей, в Пудожском районе - 32 млн рублей, в Кемском и Лоухском - по 22 млн рублей. По ряду муниципалитетов, отметила министр, с теплоснабжающими организациями составлены графики по погашению задолженности, но не во всех районных бюджетах предусмотрены деньги на сокращение долгов.

"При таких больших долгах надо хотя бы видеть тенденцию, главное, чтобы прошел процесс и наши районные власти поняли, что выплата зарплаты и коммунальные платежи - безусловная обязанность", - отметил Парфенчиков.

По словам главы Карелии, в регионе необходимо рационально использовать тепло и электроэнергию. Некоторые социальные учреждения платят в месяц за тепло порядка двух млн рублей, "при этом ветер гуляет в посещениях". В республике есть серьезные резервы, чтобы сократить потребляемого тепла муниципальными и государственными организациям, добавил Парфенчиков.

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