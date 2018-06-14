Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Индексация пенсий работающих пенсионеров пока не включена в пакет изменений пенсионной системы, которая в четверг была озвучена на заседании правительства РФ. Об этом журналистам сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова по итогам заседания.

"Пока нет, пока в этом пакете этого нет", - сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.

Закон о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу в России с января 2016 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев 11 апреля в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от индексации было решено отказаться "только по экономическим причинам", потому что "не хватало на это денег".

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня заявил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует проработки, в частности это касается специалистов с низкой оплатой труда. Он добавил, что речь идет, в том числе, о персонале в детских садах и больницах.

Позднее в Пенсионном фонде России (ПФР) ТАСС сообщили, что пенсии работающих пенсионеров ежегодно повышаются с 1 августа, размер прибавки зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за трудовой год. Средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года составила 169 рублей. По данным ПФР на 1 мая 2018 года, в России порядка 9 млн работающих пенсионеров. Их пенсии не индексировались с 2016 года.

В фонде отметили, что социальные выплаты по линии ПФР также индексируются всем пенсионерам, независимо от их трудоустройства. По завершении пенсионером трудовой деятельности пенсия повышается на все прошедшие индексации и выплачивается с их учетом даже в случае дальнейшего трудоустройства.