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Минтруд не видит серьезных проблем на рынке труда из-за повышения пенсионного возраста

Экономика и бизнес
14 июня, 14:48 дата обновления: 14 июня, 16:12 UTC+3

Министр труда заявил, что законопроект о повышении пенсионного возраста будет внесен в Госдуму "в ближайшие дни, в ближайшие сутки"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минтруд не видит серьезных рисков для рынка труда из-за повышения пенсионного возраста и запуска пенсионной реформы, сообщил журналистам глава министерства Максим Топилин в четверг после заседания правительства.

"Что касается рынка труда, мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения Федеральной службе по труду и занятости", - сказал Топилин.

Он напомнил, что уже принят закон, согласно которому в объявлениях о приеме на работу граждан не должны указываться дискриминирующие требования к возрасту соискателя. При этом, по словам Топилина, это требование соблюдают не все.

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По словам министра, законопроект о повышении пенсионного возраста будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отвечая на вопрос, когда этот законопроект будет внесен в Госдуму, Топилин сказал: "В ближайшие дни, в ближайшие сутки".

"Мы планируем организовать трехстороннюю комиссию, ведем сейчас переговоры с партнерами, и планируем провести Российскую трехстороннюю комиссию в субботу", - сказал министр.

Российская трехсторонняя комиссия состоит из представителей профсоюзов, правительства РФ и общероссийских объединений работодателей.

Топилин также сообщил, что правительство рассчитывает, что Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении в текущую сессию, а окончательно - в осеннюю сессию. По его словам, кабмин настроен на диалог с депутатами по данному вопросу. "Будем работать над этими предложениями, мы попытались объяснить, что иным способом (кроме как повышением пенсионного возраста - прим. ТАСС) просто не будет возможности повысить пенсии на значимую величину", - заметил министр.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет, соответственно. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроектом "предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году".

Госдума 13 июня продлила весеннюю сессию нижней палаты на одну неделю - до 29 июля. Осенняя сессия Госдумы начнется 27 августа с работы депутатов с избирателями.

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