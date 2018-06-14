МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии для граждан, не имеющих трудового стажа, с нынешних 60 до 68 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Данные изменения предлагается проводить постепенно.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности независимо от возраста, добавили в министерстве.

Сейчас для получения пенсии по старости или страховой нужно работать до 55 лет женщинам и до 60 лет мужчинам. В четверг правительство предложило поэтапно увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.