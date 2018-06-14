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Индексация тарифа независимым производителям газа на транспортировку возможна летом

Экономика и бизнес
14 июня, 15:07 дата обновления: 14 июня, 15:42 UTC+3

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что пока вопрос не выносился на обсуждение правления ведомства

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Индексация тарифа на транспортировку газа для независимых производителей обсуждается и возможна летом, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Обсуждается вопрос сейчас. Будем стараться это все увязать и с индексацией цен на газ и тарифа на транспортировку летом", - сказал он.

Голомолзин добавил, что пока вопрос не выносился на правление ФАС.

В 2016 и 2017 году правление ФАС так и не смогло принять решения об индексации тарифа. Глава ФАС Игорь Артемьев объяснил это тем, что участникам дискуссии не удалось прийти к консенсусу. Решение было отложено на 2018 год.

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