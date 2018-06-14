Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Hyperloop Transportation Technologies

Экономика и бизнес
14 июня, 17:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Министерство инфраструктуры и компания договорились о сотрудничестве для внедрения транспортной скоростной системы Hyperloop

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины и американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для внедрения транспортной скоростной системы Hyperloop в стране. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы четко договорились объединить усилия, во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию, во-вторых, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта, он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами, - рассказал глава министерства Владимир Омелян. - Украинские технологии и решения могут вполне быть использованы в мировом масштабе, у нас все для этого есть".

Министр также выразил надежду, что в ближайшее время на Украине появится центр, который помимо Hyperloop будет заниматься новыми составляющими компонентами современных транспортных технологий.

Hyperloop Transportation Technologies является одной из нескольких компаний, работающих над реализацией технологии Hyperloop - системы вакуумного трубопровода для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах, движущихся со скоростью до 1200 км/ч, предложенной Илоном Маском в 2013 году. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростной транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США ОАЭ Австрия Украина Франция Венгрия Словакия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Биография Станислава Говорухина
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости