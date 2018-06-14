Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Hyperloop Transportation Technologies

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины и американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для внедрения транспортной скоростной системы Hyperloop в стране. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы четко договорились объединить усилия, во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию, во-вторых, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта, он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами, - рассказал глава министерства Владимир Омелян. - Украинские технологии и решения могут вполне быть использованы в мировом масштабе, у нас все для этого есть".

Министр также выразил надежду, что в ближайшее время на Украине появится центр, который помимо Hyperloop будет заниматься новыми составляющими компонентами современных транспортных технологий.

Hyperloop Transportation Technologies является одной из нескольких компаний, работающих над реализацией технологии Hyperloop - системы вакуумного трубопровода для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах, движущихся со скоростью до 1200 км/ч, предложенной Илоном Маском в 2013 году. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростной транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.