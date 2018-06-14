Силуанов: трансферт из бюджета по пониженной ставке 22% страховых взносов в ПФР сохранится

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Трансферт из федерального бюджета по пониженной ставке 22% страховых взносов в Пенсионный фонд России сохранится, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в четверг на пресс-конференции.

"У нас есть трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда, и трансферт этот останется и остается. Мы сегодня в правительстве рассмотрели законопроект о снижении ставки страховых взносов с 26% до 22% уже на постоянной основе", - сказал он.

Силуанов также пояснил, что отказ от схемы 22/22, уравнивающей ставку налога на добавленную стоимость (НДС) и размер страховых взносов на уровне 22%, вызван дополнительными расходами на страховые фонды.

"Вопрос балансировки государственных внебюджетных фондов, вопрос перестройки системы страховых платежей, и соответственно вопрос наполнения бюджетов страховых фондов потребовали значительных изменений во всей системе действия социальных фондов", - сказал он.

"Поэтому предложение, несмотря на то, что оно рассматривалось, не было поддержано в качестве базового, и были сформированы предложения по увеличению налога на добавленную стоимость при сохранении льготных ставок НДС по социально значимым товарным группам", - отметил первый вице-премьер.