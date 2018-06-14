Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: трансферт из бюджета по пониженной ставке 22% страховых взносов в ПФР сохранится

Экономика и бизнес
14 июня, 15:41 дата обновления: 14 июня, 15:57 UTC+3

Вице-премьер также пояснил, что отказ от схемы 22/22, уравнивающей ставку НДС и размер страховых взносов, вызван дополнительными расходами на страховые фонды

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Трансферт из федерального бюджета по пониженной ставке 22% страховых взносов в Пенсионный фонд России сохранится, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в четверг на пресс-конференции.

Смотрите также

Пенсионное обеспечение в России. Досье

"У нас есть трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда, и трансферт этот останется и остается. Мы сегодня в правительстве рассмотрели законопроект о снижении ставки страховых взносов с 26% до 22% уже на постоянной основе", - сказал он.

Силуанов также пояснил, что отказ от схемы 22/22, уравнивающей ставку налога на добавленную стоимость (НДС) и размер страховых взносов на уровне 22%, вызван дополнительными расходами на страховые фонды.

"Вопрос балансировки государственных внебюджетных фондов, вопрос перестройки системы страховых платежей, и соответственно вопрос наполнения бюджетов страховых фондов потребовали значительных изменений во всей системе действия социальных фондов", - сказал он.

"Поэтому предложение, несмотря на то, что оно рассматривалось, не было поддержано в качестве базового, и были сформированы предложения по увеличению налога на добавленную стоимость при сохранении льготных ставок НДС по социально значимым товарным группам", - отметил первый вице-премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости