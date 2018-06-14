Россия и Боливия договорились о сотрудничестве в области геологии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России и министерство горной и металлургической промышленности Боливии подписали меморандум о взаимодействии в области геологии, передает корреспондент ТАСС с места события.

Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в области региональной геологии и составления геологических карт, изучения и освоения минерально-сырьевой базы, прогнозно-минерагенических исследований и использования геофизических методов для обнаружения месторождений минерального сырья и подземных вод.

Кроме того, страны намерены сотрудничать в части экспертизы запасов минерального сырья и рассмотрения технических проектов разработки месторождений минерального сырья, анализа и обработки геологической информации, обмена геологическими картами и базами геологических данных, а также по поддержке в подготовке профессиональных кадров и обучении персонала.

Для реализации планов стороны создадут рабочую группу, в состав которой могут входить представители заинтересованных органов и организаций России и Боливии, в зависимости от специфики вопросов. При этом предполагается, что рабочая группа будет проводить очередные заседания по возможности один раз в год, поочередно на территории каждой из стран.

Меморандум заключен на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не пожелает прекратить его действие.

Как сообщил президент Боливии Эво Моралес на церемонии подписания меморандума, "Акрон" построит два завода по производству удобрений на территории его страны.

Моралес находится в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

"В ходе моего визита в Россию состоялось подписание соглашения с российской компанией "Акрон", которая занимается производством удобрений. По этому соглашению будет построено два завода на территории Боливии", - сказал Моралес в четверг.

В "Акрон" пока не прокомментировали ТАСС информацию о планах в Боливии.

"Акрон" включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза - "Акрон" и "Дорогобуж", а также реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) и сбытовые сети в России и Китае.

Дочерняя компания "Акрона" - NorthAtlanticPotashInc (NAP) - владеет лицензиями на добычу на 13 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в канадской провинции Саскачеван. Кроме того, "Акрон" владеет пакетом акций (19,8%) в польском производителе удобрений Grupa Azoty.

Основным бенефициаром компании является Вячеслав Кантор, который контролирует 88,3% "Акрона". В распоряжении Национального расчетного депозитария находятся 9,43%.

Акции "Акрона" котируются на Московской бирже и LSE.