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Эксперт: ЦБ придется повышать ставку при росте инфляции выше 4% из-за повышения НДС

Экономика и бизнес
14 июня, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах отметил, что можно ожидать прирост инфляции на 0,5-0,75 процентных пункта в 2019 году

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предложенное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может разогнать инфляцию в 2019 году и тем самым стимулировать ЦБ повысить ключевую ставку. Такое мнение выразил ТАСС управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

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"В результате этого решения инфляция практически гарантированно повысится. При росте ставки на 2 процентных пункта можно ожидать прирост инфляции на 0,5-0,75 п.п. в 2019 году. В этом году мы почти гарантированно не выйдем за пределы целевого уровня ЦБ в 4% по инфляции, а вот в 2019 после повышения НДС это крайне вероятно. Особенно если при этом вырастут тарифы естественных монополий, то тогда инфляция окажется выше цели. В этом случае регулятор, скорее всего, будет вынужден повышать ставку, в том числе с учетом опыта других стран", - заявил он.

Премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил повысить НДС с 18% до 20%. Это принесет бюджету РФ дополнительно около 600 млрд рублей в год с 2019 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

"Цифра 600 млрд рублей выглядит правдоподобно. И это ответ на вопрос, как заплатят за майский указ, подразумевающий инфраструктурные расходы. НДС выбран в первую очередь потому, что его проще всего собирать, ФНС научилась хорошо администрировать, в том числе радикально улучшив сбор и глубину обработки данных", - добавил Табах.

НДС был понижен с 20% до 18% с 1 января 2004 года.

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