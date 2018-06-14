Голикова: цель повышения пенсионного возраста - увеличение пенсий в будущем

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Решения по повышению пенсионного возраста имеют своей целью увеличение пенсий в долгосрочной перспективе, однако в первые годы существенного повышения пенсий не случится. Об этом заявила ответственная за социальную политику вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

"Безусловно, все те решения, которые принимаются, ставят своей целью увеличение пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе. В первые годы мы не получим каких-то значимых существенных плюсов по наполнению пенсионной системы, но постепенно, по мере движения вправо ресурсы пенсионной системы будут накапливаться. Соответственно, это будет давать нам возможность увеличивать пенсии больше, чем это происходило и в предыдущие годы, и чем это будет происходить в первые годы", - сказала Голикова.

"В 1970 году у нас на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, сейчас мы подходим в 2019 году к черте практически где-то 1,8. То есть, объем средств, которые зарабатывается пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов, сокращается. Соответственно, это существенно сокращает возможности для выплаты пенсий уже тем пенсионерам, которые находятся на пенсии, и для ее увеличения", - разъяснила вице-премьер.

Голикова уточнила, что индексация пенсий в 2019 году в феврале пройдет по действующей схеме, а уже с апреля - с учетом дополнительных доходов от пенсионной реформы. "Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, Дмитрий Анатольевич [Медведев] назвал ее как рост пенсий за год, - это означает, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном законодательстве внутри 2019 года, будет обеспечиваться индексация пенсий сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором осуществляется индексация, и затем, с 1 апреля, уже по всем фактором, которые в том числе связаны с получением доходов в связи с увеличением возраста", - сказала она.

Голикова отметила, что, так как выход на пенсию для всех граждан не одновременный, то средства будут накапливаться в течение всего года, а индексация будет происходить "с некоторым опережением". "Соответственно, граждане будут получать эту тысячу, расчет которой исходит из того прогноза майского, который мы на сегодняшний день имеем, тоже, соответственно, ежемесячно", - заключила вице-премьер.

Правительство 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Кабмин одобрил соответствующий законопроект и вскоре внесет его на рассмотрение Госдумы.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.