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Ответственность за исполнение санкций против России могут перевести из УК в КоАП

Экономика и бизнес
14 июня, 16:06 дата обновления: 14 июня, 16:11 UTC+3

Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что такие изменения могут произойти с учетом предложений бизнеса

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций против РФ на ее территории может быть скорректирован с учетом предложений бизнеса по переводу ответственности из Уголовного кодекса (УК) РФ в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

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Об этом заявил в четверг журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Первая часть, которая касалась бизнеса, существенно претерпевает изменения исходя из тех предложений, которые нам высказаны, в части перевода из уголовной ответственности в административную, конечно, с пониманием того, что мы должны делать все для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес", - сказал спикер.

"Мы получили предложения от представителей делового сообщества, от экспертов. Уже сейчас можно сказать, что в основе всех предложений лежит административная ответственность (по первой части проектируемой статьи, касающейся непосредственно исполнения антироссийских санкций) и предложение оставить уголовную ответственность для тех, кто инициирует, поддерживает санкции, лоббирует их, - это вторая часть законодательной инициативы", - пояснил Володин. "Мы их обсуждаем, нам необходимо при принятии закона создать условия для привлечения инвестиций, защитить наш бизнес и сделать все, чтобы санкции не инициировали и не продвигали те, кто сегодня это делает", - добавил он.

Смысл второй части статьи законопроекта заключается в том, что "нельзя своей стране делать худшего, нельзя наносить ущерб своей экономике, своему бизнесу", акцентировал внимание председатель Госдумы. "Поэтому вторая часть законопроекта именно об этом. Речь идет о наказании в отношении тех наших граждан, которые выступают за введение санкций и, что самое главное, делают это умышленно", - уточнил он.

Проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятый в первом чтении, был внесен 14 мая спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами всех парламентских фракций.

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