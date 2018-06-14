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Московская биржа начинает торги фьючерсами на индекс американских акций

Экономика и бизнес
14 июня, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Это позволит отечественным институциональным и частным инвесторам получить доступ к популярным инструментам глобального фондового рынка

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская биржа 18 июня 2018 года начнет торги фьючерсными контрактами на индекс акций американских эмитентов US500, говорится в сообщении торговой площадки.

"Начало торгов фьючерсным контрактом на индекс американских акций является частью стратегии Московской биржи по предоставлению отечественным институциональным и частным инвесторам доступа к популярным инструментам глобального фондового рынка. Инвесторы получают возможность осуществлять с ними операции в российской юрисдикции по понятным механизмам, используя преимущества биржевого рынка: прозрачность ценообразования, ликвидность и надежность инфраструктуры", - объясняет биржа.

Базовым активом нового фьючерса является индекс Solactive US Large Cap Index, который рассчитывается на основе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. По этому инструменту будет действовать маркет-мейкерская программа: "Ренессанс брокер" и "Регион Инвестиции" будут поддерживать двусторонние котировки на ближайшей серии фьючерса объемом 100 контрактов в течение основной торговой сессии.

В апреле биржа запустила торги фьючерсом на нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) - одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире. В мае участники торгов получили возможность заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с десятью наиболее ликвидными акциями крупных международных компаний. Следующим шагом станет допуск к обращению на фондовом рынке акций порядка 50 крупнейших иностранных компаний.

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